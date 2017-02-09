В Омске расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств материнского капитала. Об этом сообщается на сайте МВД.

«По инициативе СУ УМВД России по Омской области в судах Омска и Омской области с начала 2017 года начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных свидетельств о рождении несуществующих детей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поводом для инициирования данных исков стали материалы уголовного дела, возбужденного полицейскими следователями по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Уточним, что в указанных уголовных статьях речь идет о приготовлении к преступлению (покушении на преступление) и о мошенничестве при получении выплат.

В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленники организовали подготовку заведомо ложных заявлений от жительниц Омска и Омской области о рождении детей в домашних условиях без оказания медицинской помощи.

На основании данных заявлений подозреваемые получали в органах ЗАГС свидетельства о рождении (как правило, на двойню), которые впоследствии представляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России по Омской области для получения средств материнского капитала. Полученные денежные средства обналичивались и использовались соучастниками на личные цели.

В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей.



На данный момент общая сумма ущерба превышает 10 млн рублей. Расследование уголовного дела, подозреваемыми по которому проходят 36 человек, продолжается.

