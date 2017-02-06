Санкции против России деструктивны, они наносят обоюдный вред. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное принятие сенатом США законопроекта, препятствующего инициативе по снятию санкций с РФ.



«Наше отношение к санкциям и обмену всякими рестрикциями хорошо известно: мы считаем эту политику достаточно деструктивной, наносящей вред обоюдный», — сказал Песков, передает РИА Новости.

«Больше нам добавить нечего», — подчеркнул он.



Ранее ряд американских сенаторов планировал обнародовать законопроект, ужесточающий процедуру снятия санкций с РФ. Согласно законопроекту, в случае снятия тех или иных санкций президенту США вменяется в обязанность подробно объяснить причину принимаемого решения. При этом законопроект предусматривает право конгрессменов в течение 120 дней проголосовать против решения президента и восстановить таким образом санкционный режим.