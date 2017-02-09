Банк «Первомайский» (Краснодар) повысил максимальный кредитный лимит по неперсонализированным кредитным картам MasterCard Standard по тарифным планам «Стандартный» и «Лайт». Так, лимит теперь может достигать 300 тыс. рублей.

«Ранее по тарифу «Лайт» лимит предоставлялся в размере от 8 тысяч до 50 тысяч рублей, по «Стандартному» — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей», — напоминает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.

Кроме того, обязательная ежемесячная часть к погашению по всем кредитным картам банка теперь составит не более 8% основного долга.

Прочие условия не изменились. Плата за выпуск не взимается; обслуживание карты «Лайт» осуществляется бесплатно, «Стандартной» — за 840 рублей в год.

Процентные ставки по карте тарифного плана «Стандартный» составляют 26,9% годовых по безналичным покупкам и 34,9% по операциям снятия наличных, по тарифу «Лайт» — 29,9% и 34,9% соответственно.

Предусмотрен грейс-период длительностью до 55 дней, который распространяется только на оплату товаров и услуг. Также по всем кредитным картам действует программа лояльности «Жизнь без купюр».

За снятие заемщиком собственных денежных средств в устройствах банка комиссия не взимается, за снятие кредитных средств плата составит 4% (минимум 300 рублей) в банкоматах банка и 5% (также не менее 300 рублей) — в кассах. Комиссия за снятие наличных за счет кредита в устройствах сторонних кредитных организаций составляет 5%, но не менее 300 рублей, собственных средств заемщика — 1%, минимум 150 рублей.



«Стоит отметить, что при оформлении карты «Лайт» отсутствует требование к минимальному трудовому стажу заемщика. Плюсом также является оформление карты по двум документам (подтверждения дохода не требуется). Для выпуска «Стандартной» кредитной карты требуется представить справку по форме 2-НДФЛ или выписку по счету с зарплатной карты», — добавляет эксперт Банки.ру.