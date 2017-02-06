Биржевая стоимость малоизвестной американской компании неожиданно взлетела почти вдвое из-за трейдеров, которые по ошибке бросились скупать ее ценные бумаги, думая, что приобретают акции интернет-мессенджера Snapchat. Появление на бирже акций компании с названием Snap Interactive вызвало ажиотаж у трейдеров, и они начали их активно скупать. Однако вскоре выяснилось, что Snap Interactive не имеет никакого отношения к владельцу Snapchat.

Компания Snap Inc, владелец популярного сервиса мгновенных сообщений, на прошлой неделе объявила, что выходит на фондовый рынок, где планирует привлечь около 3 млрд долларов за счет продажи акций. Дата начала IPO пока не определена. Несмотря на то, что 2016 год Snap Inc завершила с убытком, некоторые инвесторы полагают, что у Snapchat большие перспективы и он даже может составить конкуренцию Facebook.

Snap Interactive — относительно небольшая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Она занимается разработкой мобильных приложений для знакомств и обмена видеосообщениями в режиме реального времени. Стоимость компании оценивалась примерно в 54 млн долларов, но благодаря ажиотажной скупке ее акции менее чем за неделю подросли в цене на 95%.

Snap Inc основана в Сан-Франциско. По оценкам экспертов, после планируемого первичного размещения акций ее стоимость составит примерно 25 млрд долларов.