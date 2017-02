Компания «Эквифакс» совместно с «АФИ Дистрибьюшн» повысили уровень защиты хранимой в БКИ информации благодаря решению Secret Server компании Thycotic.

«Компания «АФИ Дистрибьюшн» предоставила нам инструмент управления учетными записями secret server. Продукт развернули менее чем за месяц, все интуитивно понятно, включая подробнейшую документацию. Системные администраторы отметили user friendly интерфейс и логику работы системы. В настоящее время out of the box решение secret server интегрировано со всеми нашими корпоративными системами. В ходе тендера и в процессе внедрения специалисты «АФИ Дистрибьюшн» показали высокий уровень компетенции, провели подробный вебинар, в ходе которого показали возможности secret server professional», — отмечает CIO бюро Василий Колядин.



«Наше решение позволяет хранить все пароли в зашифрованном виде на едином централизованном компоненте secret server и предоставлять работникам доступ в IТ-системы на базе шаблонов прав, сформированных в соответствии с их должностными обязанностями. Пароли будут автоматически меняться и обрабатываться в соответствии с заданной парольной политикой компании. Также возможно предоставление временного доступа без знания пароля, например для неперсонифицированных учетных записей или при работе с аудиторами», — комментирует внедрение генеральный директор «АФИ Дистрибьюшн» Денис Морозов.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» на текущий момент обеспечивает хранение и защиту кредитных историй более 60 млн граждан России.