У российской банковской системы достаточно ресурсов, чтобы наращивать кредитование, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Капитал банков находится в комфортной зоне. В 2016 году он вырос на 4,2%, или на 9,4 триллиона рублей. Наша оценка запаса капитала — 2,2 триллиона рублей, что позволяет наращивать кредитование экономики», — сказала она.

По ее словам, у банковской системы «существует запас капитала».

Набиуллина отметила, что банковская система в прошлом году получила прибыль, а в этом году также остается прибыльной. «За январь, предварительно, прибыль составила 115 миллиардов рублей», — добавила глава ЦБ.