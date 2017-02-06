Структурные изменения в российской экономике происходят недостаточно быстро. Об этом заявила на встрече с банкирами председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Структурные изменения происходят, но не так быстро, как нам хотелось бы», — констатировала она. По словам Набиуллиной, доля секторов, которые можно назвать развивающимися, не так велика. При этом в Центробанке ожидают, что цифры в этом году позволят выйти на экономический рост.

По мнению главы ЦБ, темпы роста экономики будут зависеть от скорости структурных изменений.



«Происходит диверсификация экономики. Они (структурные изменения. — Прим. Банки.ру) оказывают влияние на банковский сектор. Мы видим, что происходят структурные изменения, ряд отраслей растет высокими темпами», — отметила Набиуллина.

