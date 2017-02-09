С 1 марта ЦБ начнет реформу по централизации банковского надзора, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с представителями банковского сообщества.

«Банковский надзор будет централизован, надзорные функции территориальных учреждений Банка России будут передаваться в Москву, в центральный аппарат. Процесс начнется с 1 марта 2017 года и продлится до конца 2018 года. В территориальных управлениях останется немногочисленный штат сотрудников надзора. Они будут подчинены своим функциональным руководителям в центральном аппарате», — сказала Набиуллина.

По ее словам, именно подразделения дистанционного надзора возьмут на себя конечную ответственность за оценку финансового положения кредитных организаций.

«Главная инспекция будет использоваться как дополнительный инструмент надзора. Дистанционный надзор будет представлен тремя основными структурными подразделениями. Это вновь создаваемая служба текущего банковского надзора, департамент надзора за системно значимыми организациями и департамент банковского надзора», — рассказала она.

По ее словам, такая реорганизация позволит повысить качество надзора и усилит персональную ответственность сотрудников регулятора.