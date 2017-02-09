В 2017 году должен начаться рост кредитования реального сектора российской экономики. Об этом заявила на встрече с банкирами председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Состояние банковского сектора таково, что должен начаться прирост реального сектора экономики. Мы оцениваем возможные темпы прироста кредитов где-то на уровне 4—7%», — отметила она.

«В 2016 году росли кредиты в сфере производства и распределения газа, энергии и воды. Мы видим, что рост кредитования там 15%. В добыче полезных ископаемых рост кредитования 6%, с учетом валютной переоценки — даже 12%. Росло кредитование сельского хозяйства. В сфере розничного кредитования мы видели хорошую динамику в ипотечном кредитовании», — подвела итоги Набиуллина.

Она отметила, что в 2016 году сфера розничного кредитования стала оживляться. «Рост кредитов составил 1,1%. И в целом мы видим, что январские данные показывают продолжение тех тенденций, которые начали складываться в 2016 году», — заявила она.