Банк «Союз» снизил минимальную ставку по собственным кредитным программам на покупку новых легковых автомобилей и коммерческих авто марки «ГАЗ» на 0,5 процентного пункта.
Теперь получить кредит по программе «Классический» возможно под 15,5–18,5% годовых ( в рамках опции «Два документа» — под 16–20% годовых), по программе «Премиум» — под 14,4–18,5% годовых, а по предложению «Специальная программа с «ГАЗ» — под 17–20% годовых.
Также банк снизил на 0,5–1 п. п. ставки по льготным автокредитам, выдаваемым в рамках действия правительственной программы поддержки автокредитования.
Теперь кредит на покупку нового иностранного либо отечественного легкового автомобиля российской сборки 2016—2017 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей предоставляется под 8,83–10,83% годовых. При оформлении кредита по двум документам ставка составит 9,33–11,33% годовых. Приобрести коммерческий автомобиль возможно под 10,33–11,33% годовых.
Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 15% при оформлении кредита по собственным программам банка и 20% — по программе с госсубсидированием. Максимальная сумма финансирования может быть 3 млн рублей в первом случае и 920 тыс. рублей во втором, а срок — семь лет и три года соответственно.
«При отказе от страхования каско итоговая ставка вырастет на 1,5 процентного пункта при кредитовании по собственным предложениям банка и на 1 процентный пункт — по продуктам с госсубсидированием. Личное страхование, в отличие от аналогичных программ ряда других банков, не оказывает влияния на ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 84,18 млрд рублей (72-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,47 млрд, кредитный портфель — 33,66 млрд, обязательства перед населением — 20,54 млрд.