Банк «Союз» снизил минимальную ставку по собственным кредитным программам на покупку новых легковых автомобилей и коммерческих авто марки «ГАЗ» на 0,5 процентного пункта.

Теперь получить кредит по программе «Классический» возможно под 15,5–18,5% годовых ( в рамках опции «Два документа» — под 16–20% годовых), по программе «Премиум» — под 14,4–18,5% годовых, а по предложению «Специальная программа с «ГАЗ» — под 17–20% годовых.

Также банк снизил на 0,5–1 п. п. ставки по льготным автокредитам, выдаваемым в рамках действия правительственной программы поддержки автокредитования.

Теперь кредит на покупку нового иностранного либо отечественного легкового автомобиля российской сборки 2016—2017 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей предоставляется под 8,83–10,83% годовых. При оформлении кредита по двум документам ставка составит 9,33–11,33% годовых. Приобрести коммерческий автомобиль возможно под 10,33–11,33% годовых.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 15% при оформлении кредита по собственным программам банка и 20% — по программе с госсубсидированием. Максимальная сумма финансирования может быть 3 млн рублей в первом случае и 920 тыс. рублей во втором, а срок — семь лет и три года соответственно.

«При отказе от страхования каско итоговая ставка вырастет на 1,5 процентного пункта при кредитовании по собственным предложениям банка и на 1 процентный пункт — по продуктам с госсубсидированием. Личное страхование, в отличие от аналогичных программ ряда других банков, не оказывает влияния на ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).

Союз АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.
Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 84,18 млрд рублей (72-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,47 млрд, кредитный портфель — 33,66 млрд, обязательства перед населением — 20,54 млрд.