Банк «Союз» снизил минимальную ставку по собственным кредитным программам на покупку новых легковых автомобилей и коммерческих авто марки «ГАЗ» на 0,5 процентного пункта.

Теперь получить кредит по программе «Классический» возможно под 15,5–18,5% годовых ( в рамках опции «Два документа» — под 16–20% годовых), по программе «Премиум» — под 14,4–18,5% годовых, а по предложению «Специальная программа с «ГАЗ» — под 17–20% годовых.

Также банк снизил на 0,5–1 п. п. ставки по льготным автокредитам, выдаваемым в рамках действия правительственной программы поддержки автокредитования.

Теперь кредит на покупку нового иностранного либо отечественного легкового автомобиля российской сборки 2016—2017 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей предоставляется под 8,83–10,83% годовых. При оформлении кредита по двум документам ставка составит 9,33–11,33% годовых. Приобрести коммерческий автомобиль возможно под 10,33–11,33% годовых.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 15% при оформлении кредита по собственным программам банка и 20% — по программе с госсубсидированием. Максимальная сумма финансирования может быть 3 млн рублей в первом случае и 920 тыс. рублей во втором, а срок — семь лет и три года соответственно.

«При отказе от страхования каско итоговая ставка вырастет на 1,5 процентного пункта при кредитовании по собственным предложениям банка и на 1 процентный пункт — по продуктам с госсубсидированием. Личное страхование, в отличие от аналогичных программ ряда других банков, не оказывает влияния на ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).