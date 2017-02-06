Санкции ЕС в отношении России дали стране стимул больше опираться на собственные силы, а не на закупки технологий за рубежом, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.



Российский дипломат отметил, что в умах большинства политического и экономического бомонда Европы в прошлом году произошел «ментальный перелом» по вопросу санкций.

«Европейцы видят, что они были чужими на том санкционном пиру, который устроила администрация (бывшего президента США Барака) Обамы. Европа из-за санкций потеряла миллиарды евро, несколько сотен тысяч рабочих мест. Поэтому единственное, что сейчас эти санкции удерживает, — это тезис о необходимости сохранения европейской солидарности. Странное, конечно, прочтение солидарности через негатив, а не через позитив. Но в любом случае в наших двусторонних контактах с европейцами мы постоянно слышим понимание ущербности санкций», — рассказал Мешков.

По его словам, европейцы «видят, что эти санкции если в чем-то и простимулировали, так только в том, что необходимо больше опираться на собственные силы, а не на закупки технологий за рубежом».