Минфин производит операции по купле-продаже валюты в рамках применения переходного бюджетного правила. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с представителями банковского сообщества.

«Минфин будет производить операции купли-продажи валюты в рамках применения переходного бюджетного правила. Не стоит рассматривать как валютные операции с целью влияния на номинальный курс рубля. Это не является их целью», — сказала Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что власти не намерены отказываться от политики плавающего курса рубля.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ оценил влияние операций Минфина на ликвидность банковского сектора как нейтральное.

«При управлении ликвидностью банковского сектора мы, безусловно, будем учитывать операции Минфина по купле-продаже валюты. Мы оцениваем, что влияние этих операций на ликвидность банковского сектора будет нейтральным», — отметила она.