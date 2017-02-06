Центробанк РФ ведет активную борьбу с операциями по выводу денег за рубеж, и, по предварительным оценкам, за 2016 год сумма выведенных средств уменьшилась в 2,5 раза: с 500 млрд до 190 млрд рублей. Об этом рассказала на встрече с банкирами председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Такая политика приносит свои плоды. У нас уже несколько лет продолжается тенденция на снижение количества сомнительных операций. Что касается операций по выводу денег за рубеж, то, по предварительным оценкам, за 2016 год сумма этих средств упала в 2,5 раза: с 500 миллиардов рублей в 2015 году до 190 миллиардов в 2016 году», — отметила Набиуллина.

По ее словам, в Центробанке «решили последовательно проводить политику по очищению банкового сектора от такого рода операций и от игроков, которые не хотят очищаться от сомнительных операций, от компаний, бизнес которых направлен на обслуживание теневых операций».

Председатель Банка России констатировала, что постоянно появляются новые, более дерзкие схемы.

ЦБ призвал банки к бдительности при операциях на основании судебных документов Банк России призывает кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям клиентов с использованием исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки. Соответствующие методические рекомендации ЦБ опубликовал на своем сайте, дав понять, что подобные операции могут использоваться банковскими клиентами для легализации, обналичивания денежных средств либо их вывода за пределы РФ.

Также она рассказала о сложностях с идентификацией мошенников по операциям обналичивания денежных средств через счета и карты физических лиц.



«Здесь есть сложности с идентификацией, с выявлением мошенников. Пока эта проблема еще остается. Для борьбы мы будем использовать информационные ресурсы. Понимаем, что это регуляторная нагрузка на банки, издержки на банки. Мы постараемся сделать нагрузки менее затратными для банков. Нам важно развивать и снижать издержки», — отметила Набиуллина.

