Центробанк хочет сделать перевод бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» быстрым, но предельно аккуратным и плавным. Для этого предлагается установить переходный период до июля 2018 года, но начать выдачу зарплат новым клиентам-бюджетникам уже с 1 июля этого года, рассказала на встрече с банкирами председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас речь идет об эмиссии карт «Мир». Поэтому переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы это было комфортно людям. Для новых клиентов в бюджетной сфере мы бы установили сроки (выдачи зарплат на карту «Мир». — Прим. Банки.ру) не с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2017 года. Но мы бы сделали переходный период. Для пенсионеров — в плановом режиме: карты обычно даются на два-три года, старые исчерпают себя, и они плавно перейдут на новые. Для работников бюджетной сферы мы бы установили срок (полного перевода зарплат на карты «Мир». — Прим. Банки.ру) до 1 июля 2018 года. Такой плавный переход», — пояснила Набиуллина.



Она подчеркнула, что данные решения еще будут обсуждаться в Госдуме.