Банк «Уралсиб» сделает больший упор на работу с корпоративными клиентами в регионах, сообщил в разговоре с корреспондентом Банки.ру заместитель предправления кредитной организации Евгений Абузов.
«Сейчас мы нацелены на то, чтобы в большем объеме предоставлять сервисы региональным игрокам и начать работать (в регионах) с более крупными «корпоратами», — сказал он.
В частности, в банке видят определенные ниши, на текущий момент не занятые другими игроками, в которых можно сделать бизнес за счет статуса «Уралсиба» как частного, негосударственного российского банка с хорошим финансовым состоянием.
«Например, мы наблюдаем ситуацию на рынке M&A, когда средний бизнес часто покупает мелкий или другой средний бизнес. Здесь есть хорошее поле для M&A-финансирования, консультирования, сопровождения. Конечно, это не та часть бизнеса, на которой мы планируем концентрироваться. Но мы рассматриваем эту нишу как имеющую для нас потенциал роста», — прокомментировал Абузов.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет в 15,2%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 457,57 млрд рублей (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,17 млрд, кредитный портфель — 174,70 млрд, обязательства перед населением — 155,78 млрд.