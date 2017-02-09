Банк «Уралсиб» сделает больший упор на работу с корпоративными клиентами в регионах, сообщил в разговоре с корреспондентом Банки.ру заместитель предправления кредитной организации Евгений Абузов.

«Сейчас мы нацелены на то, чтобы в большем объеме предоставлять сервисы региональным игрокам и начать работать (в регионах) с более крупными «корпоратами», — сказал он.

В частности, в банке видят определенные ниши, на текущий момент не занятые другими игроками, в которых можно сделать бизнес за счет статуса «Уралсиба» как частного, негосударственного российского банка с хорошим финансовым состоянием.

«Например, мы наблюдаем ситуацию на рынке M&A, когда средний бизнес часто покупает мелкий или другой средний бизнес. Здесь есть хорошее поле для M&A-финансирования, консультирования, сопровождения. Конечно, это не та часть бизнеса, на которой мы планируем концентрироваться. Но мы рассматриваем эту нишу как имеющую для нас потенциал роста», — прокомментировал Абузов.