Для снижения доли государства в банке ВТБ до 25% сейчас не самый удачный момент. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами.

«Приватизация — это хорошо, но приватизация не является самоцелью. Она делается… чтобы повысить качество управления компаниями, чтобы привлечь новых инвесторов, чтобы пополнить доходы бюджета», — пояснила она.

«Но при подходе к приватизации нужно учитывать, в какой момент рынка продается тот или иной актив», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, продавать в нижней точке рынка — это не самое благоприятное решение.