Для снижения доли государства в банке ВТБ до 25% сейчас не самый удачный момент. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами.
«Приватизация — это хорошо, но приватизация не является самоцелью. Она делается… чтобы повысить качество управления компаниями, чтобы привлечь новых инвесторов, чтобы пополнить доходы бюджета», — пояснила она.
«Но при подходе к приватизации нужно учитывать, в какой момент рынка продается тот или иной актив», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, продавать в нижней точке рынка — это не самое благоприятное решение.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.