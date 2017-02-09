Банк России проводит проверку ситуации с выдачей микрофинансовой организацией (МФО) займа под 2 379% годовых, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В среду прокуратура Кировской области заявила о выявлении организации, которая выдавала краткосрочные денежные займы под 2 379% годовых. Такая ставка означает, что при сроке возврата денег через месяц заемщику приходится отдавать тройную сумму, и она примерно втрое выше законодательно допустимой.

Согласно закону «О потребительском кредите», полная стоимость займа не может более чем на треть превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение для этой категории кредитов. Во II квартале 2016 года, согласно данным на сайте ЦБ, максимально допустимая полная стоимость потребительских микрозаймов составляла 806,95% годовых (для займа без обеспечения на срок до одного месяца и на сумму до 30 тыс. рублей), в III квартале — 818,195% годовых. Такая ставка означает переплату по займу в 66% от его суммы.

«В настоящее время Банк России ведет проверку по данному факту. Если по результатам проверки выяснится, что микрофинансовой организацией было допущено нарушение действующего законодательства, к ней будут применены соответствующие меры надзорного реагирования», — сообщил регулятор.

Если гражданин, заключивший гражданско-правовой договор с микрофинансовой организацией, считает, что его права нарушены, он может обратиться с жалобой в Службу по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России, а также в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, добавили в ЦБ.

Банк России также обращает внимание, что в целях защиты прав потребителей финансовых услуг с 1 января 2017 года установлен запрет МФО начислять проценты по договору потребительского займа, если сумма процентов превышает сумму основного долга более чем в три раза. «Таким образом, даже при недобросовестном включении в договор микрозайма, заключенный с 1 января 2017 года, изменений, существенно увеличивающих ПСК по уже выданному микрозайму, МФО не вправе начислять проценты, если их размер достиг трехкратного размера суммы займа, то есть 300%», — уточнил регулятор.





