Агентство по страхованию вкладов будет продавать имущество ликвидируемых банков не только в рамках интернет-аукционов, но и на реальных торгах. Об этом рассказал глава АСВ Юрий Исаев ходе встречи с банковским сообществом.

«Мы перейдем на систему торгов с молоточками. Торговля через Интернет в ряде случаев идет не очень активно. Люди хотят приехать, посмотреть, посидеть на диване, где сидел предправления. Такие предметы мы будем реализовывать прямо на складе, как обычно проходят аукционы. Как это было в фильме «12 стульев», — рассказал Исаев.



В то же время он призвал банкиров активнее приобретать имущество, продаваемое АСВ, через специальный торговый сайт.