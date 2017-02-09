Объем международных резервов РФ на 3 февраля 2017 года составил 394,1 млрд долларов против 392,5 млрд на 27 января. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.



«Международные резервы за неделю с 27 января по 3 февраля увеличились на 1,6 млрд долларов США, или на 0,4%, на фоне преобладавшего воздействия положительной переоценки», — уточнили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В начале лета 2015 года в Центробанке озвучили комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015-го Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.