ВТБ 24 внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Коммерсант».

Ставки по данному предложению снижены с 16—21,5% до 15—19% годовых, размер ставки зависит от наличия залога. Залогом может выступать недвижимость, оборудование и транспортные средства.

Максимальный срок кредитования увеличен до пяти лет, а максимальная сумма кредита — с 4 млн до 5 млн рублей.

«Кредит может быть оформлен на любые цели», — добавляет эксперт портала Банки.ру Ирина Сафронова.