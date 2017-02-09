ВТБ 24 внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Коммерсант».
Ставки по данному предложению снижены с 16—21,5% до 15—19% годовых, размер ставки зависит от наличия залога. Залогом может выступать недвижимость, оборудование и транспортные средства.
Максимальный срок кредитования увеличен до пяти лет, а максимальная сумма кредита — с 4 млн до 5 млн рублей.
«Кредит может быть оформлен на любые цели», — добавляет эксперт портала Банки.ру Ирина Сафронова.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.