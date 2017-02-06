Центробанк не поддерживает идею создания реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами, сказал журналистам первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«В общем, отношение ЦБ к этой идее осторожное. Как известно, дьявол скрывается в деталях. Это будет очень сложный и дорогостоящий проект на уровне НСПК. Но какой контроль это обеспечит? Ведь человек может проверить наличие своего вклада, а может и не проверить. Это полностью не решает проблемы, а затратный проект невероятно», — сказал Тулин.

Он считает, что бороться с забалансовыми вкладами надо с помощью совершенствования законодательства и правоприменительной практики. «Это преступление, но постановка своих обязательств на учет — это разновидность финансового преступления», — заключил Тулин.