Технология блокчейн, которую ЦБ сейчас изучает в рамках финтех-консорциума, уже не считается угрозой банковской системе, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе встречи с банковским сообществом.

«Мы попробовали пилотные проекты на базе мастерчейн, это улучшенный вариант блокчейн как базис новой идеологии обработки операций. Мы посмотрим варианты расчетов с помощью этой технологии. Я не говорю, что мы введем это в промышленную эксплуатацию, мы пытаемся понять, какую выгоду можно от этого получить. Все уже ушли от идеи, что блокчейн заменит все, что надо страшно бояться, что блокчейн заменит банки. Такой идеологии нет, истерия по поводу страшного будущего прошла», — сказала она.

«Пришло понимание, что это новая технология и ее надо изучать», — добавила Скоробогатова.