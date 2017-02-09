Для возврата своих денег в пределах страховой суммы в 1,4 млн рублей клиенты Татфондбанка, которые раздробили свои вклады, должны восстановить статус-кво, а потом ждать санации банка. Об этом сообщил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев на встрече с банковским сообществом в подмосковном пансионате «Бор».

«Есть выход: нужно все восстановить. Нужно восстановить статус-кво. Вернуть деньги с различных счетов на свой счет, и там сформируется тот остаток, который у вкладчика реально был. После этого он получит 1,4 миллиона рублей и встанет в реестр, если будут какие-то выплаты в рамках процедуры ликвидации. Если будет решение о санации банка, то деньги этого вкладчика разморозятся. Поэтому мой совет всем: восстановить все эти проводки, вернуться в статус-кво, получить 1,4 миллиона рублей и потом уже ждать того, как ситуация будет развиваться», — предложил Исаев «дробильщикам».

«Проблема с «разбивщиками» Татфондбанка состоит в том, что люди не до конца понимают, как работает российское законодательство и как устроена система страхования вкладов. АСВ страхует для каждого вкладчика в каждом банке 1,4 миллиона рублей. И эти 1,4 миллиона рублей каждый вкладчик может получить. Если же вкладчик в момент фактической неплатежеспособности банка начинает пытаться свои деньги в сумме, превышающей 1,4 миллиона, вытащить с помощью разбивки или еще какими-либо схемами, то вкладчик нарушает закон и в реестре себя не обнаруживает», — объяснил он.



Исаев не стал озвучивать точное число таких вкладчиков, чтобы не подогревать интерес к этой теме. «Люди должны видеть для себя выход не в том, чтобы бежать в суд, а чтобы прийти в банк и все восстановить в том виде, как это было до того, как были попытки снять деньги со счетов физических и юридических лиц или сделать странные проводки через кассу», — отметил он.

СМИ: клиенты татарстанских банков подозреваются в дроблении вкладов на 6,1 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заподозрило клиентов татарстанских банков в махинациях ради получения страховки и не включило в реестры кредиторов Татфондбанка и Интехбанка раздробленные вклады на 6,1 млрд рублей, пишут «Ведомости».