Для возврата своих денег в пределах страховой суммы в 1,4 млн рублей клиенты Татфондбанка, которые раздробили свои вклады, должны восстановить статус-кво, а потом ждать санации банка. Об этом сообщил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев на встрече с банковским сообществом в подмосковном пансионате «Бор».
«Есть выход: нужно все восстановить. Нужно восстановить статус-кво. Вернуть деньги с различных счетов на свой счет, и там сформируется тот остаток, который у вкладчика реально был. После этого он получит 1,4 миллиона рублей и встанет в реестр, если будут какие-то выплаты в рамках процедуры ликвидации. Если будет решение о санации банка, то деньги этого вкладчика разморозятся. Поэтому мой совет всем: восстановить все эти проводки, вернуться в статус-кво, получить 1,4 миллиона рублей и потом уже ждать того, как ситуация будет развиваться», — предложил Исаев «дробильщикам».
«Проблема с «разбивщиками» Татфондбанка состоит в том, что люди не до конца понимают, как работает российское законодательство и как устроена система страхования вкладов. АСВ страхует для каждого вкладчика в каждом банке 1,4 миллиона рублей. И эти 1,4 миллиона рублей каждый вкладчик может получить. Если же вкладчик в момент фактической неплатежеспособности банка начинает пытаться свои деньги в сумме, превышающей 1,4 миллиона, вытащить с помощью разбивки или еще какими-либо схемами, то вкладчик нарушает закон и в реестре себя не обнаруживает», — объяснил он.
Исаев не стал озвучивать точное число таких вкладчиков, чтобы не подогревать интерес к этой теме. «Люди должны видеть для себя выход не в том, чтобы бежать в суд, а чтобы прийти в банк и все восстановить в том виде, как это было до того, как были попытки снять деньги со счетов физических и юридических лиц или сделать странные проводки через кассу», — отметил он.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заподозрило клиентов татарстанских банков в махинациях ради получения страховки и не включило в реестры кредиторов Татфондбанка и Интехбанка раздробленные вклады на 6,1 млрд рублей, пишут «Ведомости».
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.