На торгах Московской биржи в четверг обыкновенные акции «Башнефти» прибавили в цене почти 6%. К 17:08 мск они торговались по цене 3 719,5 рубля за бумагу (плюс 5,82% к вчерашней цене закрытия). Привилегированные акции «Башнефти» подешевели на 0,7% до 1 410 рублей за бумагу (к 17:11 мск).

Динамика бумаг «Башнефти» в последнее время разнонаправленная. За прошлую неделю привилегированные акции компании прибавили в цене 7,7%, однако уже по итогам понедельника, 6 февраля, подешевели на 2,7%. Обыкновенные акции тогда упали на 6,5%.

Сегодня стало известно, что Ростехнадзор требует дисквалификации в отношении четырех должностных лиц «Башнефти» в связи с нарушениями требований промышленной безопасности на объектах компании. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, материалы административных дел направлены в суд.



