Российский регулятор к середине года определится с подходами к биткоину. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Запрещать биткоин неправильно и ненужно. Такое существо есть, оно работает, и много людей им пользуется. Мы взяли время спокойно посмотреть на эту ситуацию и понять, что это для нас с точки зрения налогообложения: это актив или ценная бумага. Совершенно разные риски. Мы их не запрещаем, и к середине 2017 года мы вместе с Минфином расскажем, как нужно относиться и считать биткоин», — заявила она.

Зампред ЦБ указала, что сейчас по России операции минимальны и срочных мер со стороны ЦБ не требуется.



Скоробогатова также отметила, что, по ее мнению, криптовалюта как таковая должна быть национальной, функционировать только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям.

