Центробанк изучает возможность создания единой платформы для проведения платежей физических лиц, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе встречи с представителями банковского сообщества.

«Мы задумались над такой темой, как создание платформы для платежей P2P, когда физические лица совершают платежи. Такая платформа создается регулятором. Мы договорились, что мы эту тему проанализируем и посмотрим потребность банков и клиентов в такой платформе. Думаю, что в четвертом квартале посмотрим на анализ и, возможно, прототип», — рассказала она.

Скоробогатова отметила, что «банкирам, наверное, будет жалко отдавать своих клиентов, но думать в первую очередь надо об удобстве клиентов».