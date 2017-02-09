Банк России отмечает постепенное сокращение масштабов сомнительных операций. Так, объем операций по незаконному обналичиванию уменьшился в прошлом году в 1,8 раза, сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Объем сомнительных операций по выводу денежных средств, по нашим оценкам, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2,8 раза и сейчас составляет порядка 190 миллиардов рублей. Транзитные операции сократились в течение года в 2,6 раза. «Обнал» упал в 1,8 раза», — рассказал представитель Банка России.

«Это очень хороший результат, но нам пока есть над чем работать», — добавил он.

По словам Скобелкина, российские банки стали гораздо меньше принимать участие в операциях по обналичиванию доходов, полученных преступным путем.

«Сейчас стоимость обналичивания повысилась с 12% до 16%. Это сейчас достаточно невыгодный бизнес. Банки гораздо меньше занимаются обналичиванием. Для банковских сотрудников и для банков это сейчас невыгодный и очень опасный бизнес. И к банкам, которые этим занимаются, практически не идут клиенты, учитывая процентную ставку за «обнал», — подчеркнул он.



Среди наиболее используемых сейчас схем вывода средств за рубеж зампред ЦБ назвал различные сделки с услугами, связанными с туризмом, международными перевозками грузов и интеллектуальной собственностью.