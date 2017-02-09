Композитные опережающие индикаторы CLI Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по-прежнему указывают на то, что экономический рост набирает обороты в ряде развитых стран. Как ожидается, рост ускорится в США, Канаде, Японии, а также в Германии и Франции, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В Соединенном Королевстве наблюдаются предварительные признаки ускорения роста, хотя индикатор CLI остается ниже тренда и сохраняется неопределенность относительно характера соглашения Великобритании с ЕС после Brexit.

В странах ОЭСР, а также в еврозоне темпы роста стабильны, отмечается в заявлении организации. Среди основных стран с развивающейся экономикой рост, как ожидается, будет набирать обороты в Китае, Бразилии и России. В Индии, напротив, индикатор указывает на замедление темпов роста.