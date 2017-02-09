Центробанк вводит KPI (ключевые показатели эффективности) для оценки эффективности сотрудников, сказал журналистам первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«Мы вводим у себя ключевые показатели эффективности, для Банка России в целом, для его структурных подразделений, конкретных руководителей и сотрудников. Все это будет каскадировано сверху донизу. Как это принято сейчас. Раньше этого у нас не было», — сказал Тулин.

Он рассказал, что для сотрудников надзора одним из показателей для оценки эффективности может быть «количество в процентном отношении неприятных сюрпризов». «Например, крах банка явился неожиданностью, менее чем за три месяца мы не смогли это предвидеть», — сказал он.

По словам Тулина, доходы сотрудников ЦБ не будут зависеть от исполнения KPI. «Практика и мировой опыт показывают, что сотрудников регуляторов, институтов развития подсаживать на бонусы, как коммерсантов, нельзя. В чем опасность на бонусы подсадить? Это приводит к припискам и манипулированию», — сказал Тулин, уточнив, что от выполнения KPI будет зависеть премиальная часть в размере не более 10—15% от дохода, «негарантированная 13-я зарплата».

Тулин также рассказал, что в ЦБ решили разбирать отдельно кейс каждого лишившегося лицензии банка. «Разбор полетов абсолютно необходим», — отметил он.