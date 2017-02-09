Чистый отток капитала из России в январе 2017 года вырос на 4,8% и составил 2,2 млрд долларов, следует из материалов Центробанка.



«В то же время чистый вывоз капитала частным сектором остался в пределах значений прошедшего года. В январе 2017 года, по оценке Банка России, он составил 2,2 млрд долларов США (2,1 млрд долларов США в январе 2016 года)», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе составило 8,6 млрд долларов, что почти в два раза превысило уровень января прошлого года. «Положительную динамику сальдо текущего счета определило укрепление торгового баланса: в условиях более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и опережающего роста экспорта по сравнению c импортом профицит торгового баланса вырос, предварительно, с 7,2 миллиарда долларов США в январе 2016 года до 11,8 миллиарда долларов США в январе текущего года», — пояснили в ЦБ.