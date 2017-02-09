Банк России до конца 2017 года намерен реформировать надзор за участниками страхового рынка. Система контроля за субъектами страхового дела может стать трехуровневой, для каждого уровня уже определен куратор в ЦБ. Об этом сообщили Агентству страховых новостей источники, знакомые с планами регулятора.

Все территориальные управления Банка России, которые сегодня работают со страховщиками, в ближайшее время могут лишиться функций надзора, рассказывает собеседник АСН. Деятельность центров компетенции ЦБ будет пересмотрена, уже упразднены центры в Северо-Западном и Новосибирском округах, сообщил представитель Центробанка страховщикам на закрытой встрече 7 февраля.

При этом сфера ответственности главного управления ЦБ в части страхового надзора, напротив, существенно расширится, а сама система контроля за участниками рынка станет трехуровневой. Первый уровень распространится на 22 системно значимые компании, их будет контролировать непосредственно департамент страхового рынка Банка России. На втором уровне — средние и мелкие страховщики, курировать их, как ожидается, станет начальник управления страхового надзора департамента страхового рынка Иван Давыдов. Отвечать за третий уровень (это все остальные субъекты страхового дела, включая брокеров), возможно, будет заместитель начальника Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Юлия Бондарева.

«Фактически весь надзор за страховщиками теперь будет в руках центрального аппарата и профильного департамента ЦБ», — поясняет источник АСН. Помимо этого, по его словам, со второго полугодия Центробанк может перейти к групповому надзору, то есть анализировать деятельность не отдельной компании, а всей страховой группы, объединяющей, как правило, универсального страховщика, страховую медицинскую организацию, страховщика жизни и перестраховочную компанию.

Представитель ЦБ, комментируя план реформы, сообщил АСН, что решение о территориальной структуре надзора за субъектами страхового дела «будет принято по итогам реинжиниринга бизнес-процессов Банка России». Когда завершится этот процесс, в пресс-службе Центробанка не уточнили.

Собеседники АСН рассказывают, что 7 февраля также обсуждался вопрос ужесточения требований к минимальному уставному капиталу страховщиков. Глава профильного департамента ЦБ Игорь Жук сказал собравшимся, что введение нормы о повышении минимального уставного капитала страховщиков со 120 млн до 300 млн рублей, вероятно, отложат на полтора года — до 1 января 2019-го. По расчетам регулятора, это требование одномоментно выведет с рынка как минимум сотню страховщиков. «Это преимущественно региональные компании, сборы которых не превышают 100 миллионов рублей в год», — говорит один из участников совещания. Он добавил со ссылкой на представителя Центробанка, что в настоящий момент у ряда страховщиков из топ-пятерки есть проблемы с ликвидностью либо активами.



В государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на 31 января числились 130 страховых компаний, зарегистрированных в Москве, 14 — в Московской области, 12 — в Санкт-Петербурге и 97 — в остальных регионах, включая четыре в Крыму.

