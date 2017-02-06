Банк России планирует существенно ужесточить подход к контролю за деловой репутацией финансистов. Лишаться права на профессию будут не только топ-менеджеры и собственники, допустившие крах банков, но и совершенно рядовые сотрудники. О планах регулятора по борьбе со злоупотреблениями в финансовой сфере на ежегодной встрече с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Мы планируем оказывать воздействие на деловую репутацию абсолютно всех сотрудников», — заявил он.

Это концептуально новый подход. До сих пор требования к деловой репутации финансистов (прежде всего банкиров) существовали лишь для руководства и собственников банков, они же и лишаются права на профессию на пять лет в результате отзыва у банка лицензии.

Однако, как пояснил Сергей Швецов РБК, в злоупотреблениях в банках активно участвуют и рядовые сотрудники, «вплоть до тех же операционистов, которые в ряде кредитных организаций прямо участвовали в формировании тех же скрытых (забалансовых) вкладов», указал Сергей Швецов. По его словам, ЦБ планирует лишать таких рядовых сотрудников права на профессию наравне с руководством и собственниками банков. «Сейчас на рынке есть запрос на недобросовестных сотрудников, лиц, не готовых участвовать в реализуемых руководством схемах, просто не берут на работу», — заявил он. Мы хотим кардинально изменить данную ситуацию, создав спрос на хорошую деловую репутацию.

Сейчас новая концепция прорабатывается. Сроки ее реализации Сергей Швецов назвать отказался, уточнив вместе с тем, что реализована эта идея будет «в любом случае».