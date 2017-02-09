Цена на связь в Крыму может выровняться до общероссийских уровней в конце I или в начале II квартала 2017 года, операторы связи представят соответствующие предложения к середине марта, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Сегодня состоялось третье заседание этой рабочей группы. На первом этапе мы договорились, что к середине марта операторы связи уже подадут предложения по изменению тарифов на услуги связи в роуминге в Крыму», — рассказал замруководителя ФАС.

По его словам, это сделано с учетом тех переговоров, которые прошли между операторами связи по условиям межоператорского взаимодействия по вопросу роуминга. Были направлены оферты по снижению тарифов по межоператорскому взаимодействию, поэтому создались условия, чтобы снижать конечный тариф, добавил он. «То есть по Крыму — это конец первого квартала, начало второго квартала», — сказал он, говоря о том, в какие сроки будут совершены действия по выравниванию тарифов в Крыму.

Голомолзин также сообщил, что ФАС не ожидает роста цен на сотовую связь в РФ после отмены внутрироссийского роуминга. «Мы таких опасений не видим, потому что в данном случае речь идет о том, что снижение тарифов на услуги связи в роуминге компенсируется возможным увеличением трафика объемов оказания услуг. В этом случае остаются в выигрыше и операторы связи, и абоненты. Это ситуация, которая характерна для конкурентного рынка, когда от таких действий выигрывают все», — сказал он, отвечая на вопрос, приведет ли отмена роуминга в РФ к росту цен на сотовую связь в стране.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны, отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Глава ФАС Игорь Артемьев в сентябре 2016 года заявлял, что внутрироссийский роуминг, в том числе роуминг в Крыму, необходимо отменить. Позже Голомолзин сообщил, что ведомство в ближайшее время разработает «дорожную карту» по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн) сообщал, что рассматривает возможность отмены роуминга внутри России в перспективе.



Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в сентябре 2016 года предупреждал о повышении тарифов на сотовую связь для россиян в случае отмены внутрироссийского роуминга.

