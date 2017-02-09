Торги акциями на Московской бирже закрылись в «красной зоне». Так, индекс ММВБ понизился на 0,71% до 2 173,98 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,13% до 1 163,19 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,99%, Сбербанка — на 1,52%, «Газпрома» — на 2,1%, Московской биржи — на 0,52%. Цены на бумаги ВТБ не изменились.

«В четверг, 9 февраля, несмотря на позитивные движения на европейском рынке акций и устойчивую нефть, российский фондовый рынок смотрелся крайне слабо. Отечественные фондовые индексы вместо попыток восстановления предпочитали медленно ползти вниз. Рублевый индекс ММВБ в ходе торгов опустился на 0,9% до 2 170 пунктов. Мы предполагаем, что ближайшей крепкой поддержкой по индексу ММВБ внизу выступает уровень 2 150 пунктов», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.

