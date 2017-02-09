Центробанк будет внедрять поведенческий надзор на финансовых рынках, сказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе встречи с представителями банковского сообщества.

«Было принято решение вывести всю финансовую систему под поведенческий надзор»,— сказал Швецов.

Он рассказал, что поведенческий надзор подразумевает надзор за правоотношениями клиента и кредитной организации, «это правила продажи финансовых услуг различным категориям покупателей».

Например, это могут быть определенные требования к формату договора, требование при продаже сложных финансовых продуктов учитывать риск-профиль покупателя и в зависимости от этого продавать ему продует или нет.