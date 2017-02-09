Кредитные организации РФ начиная с октября 2016 года направили в Центробанк более 250 сообщений об операциях с признаками финансирования терроризма. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

«С октября 2016 года и по сегодняшний день банками было направлено более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение», — рассказал он.



«Благодаря этим заявлениям были арестованы люди, занимающиеся террористической деятельностью», — подчеркнул представитель Банка России.

