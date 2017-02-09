Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск понизился на 32 копейки по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,91 рубля. Курс евро опустился на 46 копеек, остановившись на отметке 62,798 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,15 рубля, минимальный — 58,69. Всего за торговый день совершено 27 875 сделок на 2 млрд 669 млн 9 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 63,24 рубля, минимальный — 62,7. Всего за торговый день совершены 3 862 сделки на 230 млн 530 тыс. евро.