Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива граждан «Сибирская касса взаимопомощи» Светланы Макосейчук, Сергея Литвинова, Елены и Александра Ильченко. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что указанные лица создали в декабре 2006 года в Новосибирске кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи», открыли его филиалы в Краснодаре, Сочи, Омске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле и в период с 2007 года до декабря 2008-го принимали от граждан вклады, обещая выплаты в размере до 38% годовых.

Действуя по принципу финансовой пирамиды, кооператив некоторое время работал, выплачивая первым вкладчикам проценты за счет денежных средств новых пайщиков. Основную же часть денежных средств, поступавших от граждан, руководители кооператива тратили на личные нужды.

«В указанный период в составе организованной группы ими были похищены путем мошенничества денежные средства граждан на сумму около 212 млн рублей», — говорится в релизе правоохранителей.

После выхода из кооператива в начале декабря 2008 года Светланы Макосейчук и Сергея Литвинова супруги Ильченко продолжили деятельность до мая 2009-го, в результате чего у пайщиков кооператива было похищено еще более 68 млн рублей.



Суд назначил Макосейчук, Литвинову и супругам Ильиченко наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до восьми лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режима. Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены.

