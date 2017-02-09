Международный валютный фонд не ожидает от президента США Дональда Трампа «валютных войн», то есть занижения курса доллара при попытке помочь экспортерам, сообщил журналистам представитель фонда Джерри Райс.

«Я не вижу данных о том, чтобы принимались окончательные политические решения, заставляющие нас предположить, что мы идем к «валютным войнам», — сказал Райс в ответ на вопрос, ожидают ли мир «валютные войны» в связи с политикой Трампа.

При этом, по его словам, МВФ рассчитывает, что G20 на предстоящей встрече в Бонне подтвердит приверженность свободной торговле.

Трамп неоднократно обещал пересмотреть и при необходимости выйти из многосторонних торговых переговоров с участием США, при нем Вашингтон уже разорвал сделку о создании Транстихоокеанского торгового партнерства и уведомил партнеров по Североамериканской зоне свободной торговли о намерении перезаключить соглашение.

Трамп также намекал, что может объявить Китай валютным манипулятором и принять контрмеры по обменному курсу, поскольку он считает, что КНР сознательно занижает курс юаня.