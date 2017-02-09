Двое ранее задержанных менеджеров, совмещающих должности в Татфондбанке и его инвестиционной «дочке» — компании «ТФБ Финанс», по ходатайству следствия заключены под стражу. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Как уточняется, суд Советского района Казани избрал начальнику управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс» (также занимает должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке) и руководителю отдела клиентского сервиса ИК «ТФБ Финанс» (является также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 26 дней (до 2 апреля 2017 года).

Менеджеры подозреваются в мошеннических действиях при осуществлении деятельности «ТФБ Финанса», поясняют в МВД.

Согласно другому сегодняшнему сообщению правоохранителей, днем ранее, 8 февраля, по этому же делу был заключен под стражу на срок до 2 апреля директор «ТФБ Финанса».

Также 9 февраля стало известно о задержании заместителя председателя правления Татфондбанка по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс». «Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — отмечают в МВД.



Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка в период с июня по октябрь 2016 года обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс». Вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Подмена обнаружилась после введения Центробанком временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 года. Тогда же был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря прошлого года. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики и узнали, что клиентами банка они не являются.

СМИ: Татфондбанк обманным путем перевел 2 тыс. вкладчиков в клиенты дочерней инвесткомпании В Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие: 2 тыс. вкладчиков банка в период с июня по октябрь 2016 года обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Таким образом банк пытался поправить свое положение за счет вкладчиков, которые не знали об этом, и теперь их средства не подлежат страховому возмещению, пишет «Коммерсант».