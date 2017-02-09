Двое ранее задержанных менеджеров, совмещающих должности в Татфондбанке и его инвестиционной «дочке» — компании «ТФБ Финанс», по ходатайству следствия заключены под стражу. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.
Как уточняется, суд Советского района Казани избрал начальнику управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс» (также занимает должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке) и руководителю отдела клиентского сервиса ИК «ТФБ Финанс» (является также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 26 дней (до 2 апреля 2017 года).
Менеджеры подозреваются в мошеннических действиях при осуществлении деятельности «ТФБ Финанса», поясняют в МВД.
Согласно другому сегодняшнему сообщению правоохранителей, днем ранее, 8 февраля, по этому же делу был заключен под стражу на срок до 2 апреля директор «ТФБ Финанса».
Также 9 февраля стало известно о задержании заместителя председателя правления Татфондбанка по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс». «Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс», — отмечают в МВД.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка в период с июня по октябрь 2016 года обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс». Вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Подмена обнаружилась после введения Центробанком временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 года. Тогда же был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря прошлого года. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики и узнали, что клиентами банка они не являются.
В Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие: 2 тыс. вкладчиков банка в период с июня по октябрь 2016 года обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Таким образом банк пытался поправить свое положение за счет вкладчиков, которые не знали об этом, и теперь их средства не подлежат страховому возмещению, пишет «Коммерсант».
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.