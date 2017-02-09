Трендовая инфляция в России в январе 2017 года замедлилась до уровня 7,2%, сообщает Центробанк в четверг, 9 февраля.

«Оценка годовых темпов трендовой инфляции в январе 2017 года снизилась до уровня 7,2% с 7,4% в декабре 2016 года, отражая дальнейшее ослабление инфляционного давления», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке добавили, что трендовая инфляция снижается умеренными темпами, ее замедление сдерживается неоднородностью вкладов в дезинфляцию разных компонент. «При сохранении текущих тенденций динамики цен и монетарных агрегатов мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения оценок трендовой инфляции. Риски отклонения инфляции от цели в конце 2017 года сохраняются», — заключили в ЦБ.

Трендовая инфляция — часть средней инфляции, отражающая инфляционный тренд, в том числе среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов.