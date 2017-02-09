Оператор мобильной связи «MегаФон» закрыл сделку по покупке 63,8% голосов в Mail.ru Group, следует из релиза компании.

«МегаФон» объявил о завершении сделки по приобретению 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн обыкновенных акций, составляющих примерно 15,2% уставного капитала, или 63,8% голосов в Mail.ru Group Limited, у компаний, аффилированных контролирующему акционеру «МегаФона» USM Holdings», — говорится в сообщении.

Общая сумма средств, направленных на приобретение акций, составила 740 млн долларов. «Сегодня при завершении сделки компания выплатила 640 миллионов долларов США денежными средствами. Выплата остальной суммы в размере 100 миллионов долларов США будет осуществлена в форме отложенного платежа через год после совершения сделки», — отметили в «МегаФоне».