Апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве в споре с Альфа-Банком. Об этом сообщается на сайте столичного УФАС.
Как установил антимонопольный орган, банк нарушил законодательный запрет на рассылку СМС-рекламы без согласия абонента на ее получение. УФАС предписало банку прекратить такую рассылку.
Альфа-Банк, оспоривший решение и предписание УФАС в судебном порядке, настаивал на том, что направленные клиенту СМС-сообщения не являлись рекламой, поскольку были адресованы конкретному потребителю. По мнению Альфа-Банка, кредитный договор, который клиент заключил с организацией и который является договором присоединения, свидетельствует о его согласии с рассылкой СМС-сообщений.
Между тем в столичном УФАС расценили факт обращения банка к клиенту с упоминанием его имени и отчества в сообщении, которое фактически носило рекламный характер, как попытку обойти запреты, прописанные в законе «О рекламе».
«Суды двух инстанций поддержали позицию Московского УФАС», — отмечается в сообщении ведомства.
Комментируя постановление апелляционной инстанции, заместитель руководителя Московского УФАС Ирина Гудкова отметила, что, защищая потребителей от спама, регулятор занимает однозначную позицию: само по себе личное обращение в СМС не делает такую информацию персонализированной.
«Если информация в СМС-сообщении содержит сведения о товарах и услугах, в том числе банков, или носит обобщенный характер и способна формировать интерес к данным товарам и услугам не только непосредственно у адресата, но и у любого другого человека, мы признаем такую рассылку рекламой. Наличие в тексте рекламы имени и отчества абонента, номера карты клиента или любых других персональных сведений не отменяет того факта, что содержание сообщения может быть интересным для неопределенного круга лиц и поэтому является рекламой», — подчеркнула Гудкова.
Как напоминают в ФАС, в соответствии с частью 1 статьи 18 закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 458,45 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 357,30 млрд, кредитный портфель — 1 446,43 млрд, обязательства перед населением — 662,14 млрд.