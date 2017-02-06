Апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве в споре с Альфа-Банком. Об этом сообщается на сайте столичного УФАС.

Как установил антимонопольный орган, банк нарушил законодательный запрет на рассылку СМС-рекламы без согласия абонента на ее получение. УФАС предписало банку прекратить такую рассылку.

Альфа-Банк, оспоривший решение и предписание УФАС в судебном порядке, настаивал на том, что направленные клиенту СМС-сообщения не являлись рекламой, поскольку были адресованы конкретному потребителю. По мнению Альфа-Банка, кредитный договор, который клиент заключил с организацией и который является договором присоединения, свидетельствует о его согласии с рассылкой СМС-сообщений.

Между тем в столичном УФАС расценили факт обращения банка к клиенту с упоминанием его имени и отчества в сообщении, которое фактически носило рекламный характер, как попытку обойти запреты, прописанные в законе «О рекламе».

«Суды двух инстанций поддержали позицию Московского УФАС», — отмечается в сообщении ведомства.

Комментируя постановление апелляционной инстанции, заместитель руководителя Московского УФАС Ирина Гудкова отметила, что, защищая потребителей от спама, регулятор занимает однозначную позицию: само по себе личное обращение в СМС не делает такую информацию персонализированной.

«Если информация в СМС-сообщении содержит сведения о товарах и услугах, в том числе банков, или носит обобщенный характер и способна формировать интерес к данным товарам и услугам не только непосредственно у адресата, но и у любого другого человека, мы признаем такую рассылку рекламой. Наличие в тексте рекламы имени и отчества абонента, номера карты клиента или любых других персональных сведений не отменяет того факта, что содержание сообщения может быть интересным для неопределенного круга лиц и поэтому является рекламой», — подчеркнула Гудкова.



Как напоминают в ФАС, в соответствии с частью 1 статьи 18 закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

