Российская экономика в 2018 и 2019 годах может вырасти на 3—3,5% в год при условии достаточно высоких темпов роста инвестиций, считает французский экономист, специалист по исследованиям проблем России и стран СНГ Жак Сапир. Об этом он рассказал в четверг, выступая на брифинге, организованном Ассоциацией европейского бизнеса.

По его словам, уже с конца прошлого года российская экономика демонстрирует хоть и медленный, но рост, и в дальнейшем ситуация, вероятно, улучшится: «У нас, экономистов, есть некий консенсус-прогноз, что рост ВВП в РФ в этом году составит от 1,5% до 2%». Прогноз МЭР РФ на 2017 год предполагает рост ВВП на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель, при цене нефти в 48 долларов — рост на 1,1%.

«Дальнейшие прогнозы делать сложнее, так как есть два сценария: если инвестиции останутся на текущем уровне или будут расти незначительно, в 2018 и в 2019 годах ВВП вырастет на 1,2—1,5%. Но если инвестиции будут расти более высокими темпами, можно ожидать, что рост ВВП в эти годы составит 3% или даже 3,5%», — сказал Сапир.

По его словам, эти показатели выглядят еще более внушительно на фоне ситуации в мировой экономике. «Рост ВВП ЕС без Германии весьма невысок, около 1—1,5%, США растут примерно на 2%, мы можем предсказать, что новая экономическая политика Трампа позволит этому показателю увеличиться до 2,5%, но в сравнении с российскими 3—3,5% это достаточно низкие темпы роста», — отметил эксперт.

Однако ситуация может ухудшиться, если власти будут стараться довести инфляцию до уровня 4%. «Цель Банка России по инфляции — 4%, и я не понимаю, откуда они берут эту цифру, почему не 3% или не 5%. На мой взгляд, у каждой экономики есть естественный уровень инфляции, ниже которого начинается застой. Россия сейчас, как я могу судить по ситуации, близка к своему естественному уровню инфляции, возможно, он составляет 5—6%, и стремление правительства достичь уровня в 4%, на мой взгляд, может спровоцировать застой», — пояснил Сапир.