Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку ВТБ на уровне «А++». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены исключительная значимость ВТБ для российской банковской системы и высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти (ВТБ входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России). Существенное позитивное влияние на рейтинг оказывают сильные конкурентные позиции на банковском рынке и широкая география деятельности банка. Поддержку рейтингу оказывают низкий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (3,2% на 1 декабря 2016 года), и невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Кроме того, аналитики агентства отмечают высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории и широкого спектра источников дополнительной ликвидности.



Давление на рейтинговую оценку оказывают высокая зависимость уровня ликвидности от стабильности минимальных остатков средств на счетах клиентов. Несмотря на невысокий уровень просроченной задолженности, в кредитном портфеле банка присутствуют проблемные ссуды, в том числе среди крупнейших заемщиков. Также давление на рейтинговую оценку оказывает риск снижения достаточности капитала в будущем при доформировании резервов по реструктурированным без понижения качества ссудам. Умеренно негативное давление на рейтинг оказывают невысокая устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (по данным на 1 декабря 2016-го, к снижению норматива Н1.0 до регулятивного минимума может привести полное обесценение более чем 5,2% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском) и невысокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля. Дополнительная информационная прозрачность банка при взаимодействии с агентством будет оказывать положительное влияние на рейтинговую оценку, говорится в релизе RAEX.