ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основной источник ресурсов на настоящий момент — средства населения.

На текущий момент у банка два основных акционера: мажоритарный — Home Credit B. V. (88,62%, структура, входящая в международную группу PPF) и миноритарный — Emma Omega LTD (11,38%). Согласно раскрываемой информации, бенефициарными владельцами российского банка выступают основной владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (11,38%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 220,99 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 53,50 млрд, кредитный портфель — 167,05 млрд, обязательства перед населением — 141,52 млрд.