В Чувашии в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Они обвиняются по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, Вайтович и Минеев создали ООО «Старт-Инвест» для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от трех до 12 месяцев, предполагающих выплату 60—79% годовых. «В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты», — отмечают правоохранители.

Впоследствии построенная по принципу финпирамиды деятельность «Старт-Инвеста» на территории республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн рублей похищены.

Кроме того, Вайтович и Минеев осуществляли последующую легализацию полученных денежных средств. Деньги перечислялись на счета фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т. п. Затем денежные средства снимались со счетов и использовались участниками по своему усмотрению.



После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

