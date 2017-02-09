Банки могут получать доступ к данным Пенсионного фонда при проверке заемщиков, рассказал глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков на встрече руководства ЦБ с банковским сообществом.



«Не раз поднимался вопрос о доступе к информации Пенсионного фонда. Такую информацию напрямую поучают три банка: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. С помощью Банка России мы эту проблему решили. Через портал госуслуг можно получить эту информацию, для этого у заемщика должен быть личный кабинет на портале. Дальше через портал направляется запрос, заемщик получает пароль, он должен подтвердить, что у него запрашивается информация. Банки, которые не имеют прямого доступа, могут пользоваться этим вариантом», — пояснил он. «Такой важный шаг с помощью Центрального банка был сделан», — отметил Аксаков.

Центробанк в этом году проводит пилотирование проекта по предоставлению банкам информации из госисточников, в том числе данных из Пенсионного фонда и ФНС, об этом рассказала в ходе встречи зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

«Пилот будет для 5—10 банков, и если он пройдет успешно, то в следующем году такой механизм будет доступен всем», — сказала Скоробогатова.