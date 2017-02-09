Альфа-Банк запустил приложение для торговли на бирже с помощью смартфона — «Альфа-Директ». Приложение доступно владельцам устройств на платформах iOS и Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Функционал «Альфа-Директа» близок к возможностям десктопных систем. Приложение позволяет совершать сделки с российскими ценными бумагами (акциями, облигациями), фьючерсными контрактами и валютами на Московской бирже, просматривать котировки, получать свежие биржевые новости. В ближайшее время «Альфа-Директ» также откроет доступ к торговле американскими акциями. Обновление котировок и отправка торговых поручений происходят в реальном времени, что позволяет трейдеру принимать актуальные инвестиционные решения, где бы он ни находился: в пути, в командировке или на отдыхе», — говорится в релизе.
В Альфа-Банке отметили, что пользователь приложения не ограничен в выборе биржевых инструментов и основных типов торговых поручений, он может свободно торговать с нескольких брокерских счетов.
При этом безопасность приложения «Альфа-Директ» обеспечена системой идентификации при входе. Торговые поручения клиентов подписываются усиленной электронной подписью, вывод средств с брокерского счета через мобильное приложение невозможен, добавили в банке.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 458,45 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 357,30 млрд, кредитный портфель — 1 446,43 млрд, обязательства перед населением — 662,14 млрд.