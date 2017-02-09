Альфа-Банк запустил приложение для торговли на бирже с помощью смартфона — «Альфа-Директ». Приложение доступно владельцам устройств на платформах iOS и Android, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Функционал «Альфа-Директа» близок к возможностям десктопных систем. Приложение позволяет совершать сделки с российскими ценными бумагами (акциями, облигациями), фьючерсными контрактами и валютами на Московской бирже, просматривать котировки, получать свежие биржевые новости. В ближайшее время «Альфа-Директ» также откроет доступ к торговле американскими акциями. Обновление котировок и отправка торговых поручений происходят в реальном времени, что позволяет трейдеру принимать актуальные инвестиционные решения, где бы он ни находился: в пути, в командировке или на отдыхе», — говорится в релизе.

В Альфа-Банке отметили, что пользователь приложения не ограничен в выборе биржевых инструментов и основных типов торговых поручений, он может свободно торговать с нескольких брокерских счетов.

При этом безопасность приложения «Альфа-Директ» обеспечена системой идентификации при входе. Торговые поручения клиентов подписываются усиленной электронной подписью, вывод средств с брокерского счета через мобильное приложение невозможен, добавили в банке.