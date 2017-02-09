Мошенники массово рассылают гражданам письма о наличии судебной задолженности, содержащие ссылки на вредоносный код. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Как поясняют в ФССП, текст письма от мошенников может выглядеть следующим образом (внимание, мы специально добавили во все ссылки, которые приводятся в сообщении ФССП, пробелы, чтобы сделать их некликабельными и избежать случайного перехода по ним наших читателей. — Прим. Банки.ру):

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.r u/documents/2017/02/d2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8-800-250-39-32 (звонок бесплатный) либо через «Личный кабинет» на сайте http://fssprus.r u».

В ФССП уточняют, что при переходе по ссылке в тексте письма адресат загрузит себе архивный файл с вирусом, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. «Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения», — предупреждают судебные приставы. В случае заражения компьютера ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы.



Уточним, что при заходе на главную страницу сайта ФССП всплывает такое сообщение от службы: «Уважаемые граждане! ФССП России предупреждает о мошеннической атаке с использованием фишинговых писем. Категорически запрещено открывать архивные файлы, скачанные при перенаправлении на страницу http://fssprus.r u/faq/».